SCHOTT Pharma Aktie
Marktkap. 2,13 Mrd. EURKGV 21,70 Div. Rendite 0,85%
WKN A3ENQ5
ISIN DE000A3ENQ51
Symbol STTPF
SCHOTT Pharma Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Schott Pharma nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Equal Weight" belassen. Gut entwickelt habe sich zuletzt das Premiumsegment High Value Solutions (HVS), schrieb Pallav Mittal am Mittwoch. Darauf sollten die Aktien des Herstellers von Spezialverpackungen für die Pharmabranche positiv reagieren./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SCHOTT Pharma
Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Equal Weight
|Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
15,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
15,58 €
|Abst. Kursziel*:
-3,72%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
15,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,66%
|
Analyst Name:
Pallav Mittal
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
