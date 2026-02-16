DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9100 +0,3%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.661 -0,5%Euro1,1869 ±-0,0%Öl67,72 ±-0,0%Gold4.997 -0,9%
DAX etwas fester erwartet -- Asiens Börsen uneins - Feiertag in Shanghai -- Tesla: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Anzeige -- Heidelberg Materials, Alphabet, Palantir, RENK, Zalando im Fokus

aktualisiert 16.02.26 08:24 Uhr

Roche-Medikament Gazyva/Gazyvaro erreicht klinisch relevante Vorteile. Rio Tinto stoppt Arbeiten in Guinea nach Todesfall. Meta erwägt Gesichtserkennung in Brillen. BVB bleibt Bayern nach Sieg auf den Fersen. Euronext-Chef Stephane Boujnah offen für Zusammenarbeit mit Deutsche Börse. Hapag-Lloyd verhandelt über Übernahme von Zim.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Montag leicht im Plus starten.

Der DAX notiert vorbörslich zeitweise etwas höher.
Der TecDAX gewinnt rund eine Stunde vor Börsenstart ebenso hinzu.

Nach den schwankungsreichen Tagen zuvor deutet sich zum Wochenbeginn beim DAX ein stärkerer Auftakt an. Am Donnerstag hatte der Index noch bis auf 25.239 Punkte zugelegt und war damit nahe an sein Allzeithoch von etwa 25.507 Punkten herangerückt. Ein nachhaltiger Sprung über die charttechnisch wichtige Marke um 25.000 Punkte gelang jedoch nicht. Immerhin hielt sich der DAX am Freitag oberhalb seiner 21-Tage-Durchschnittslinie.

Die Debatte um Künstliche Intelligenz bleibt in vielen Wirtschaftszweigen präsent. "Anleger haben ihr Geld in den vergangenen Wochen aus KI-Aktien in Blue Chips und etablierte Unternehmen umgeschichtet, in der Hoffnung, dort eine vergleichsweise sichere Anlage gefunden zu haben. Die Kursverluste bei Logistik- und Finanzaktien in der letzten Woche zeigten jedoch, dass selbst eingesessene Unternehmen im Zweifel nicht vor KI-Disruption gefeit sind", schrieb Jochen Stanzl, Marktanalyst bei der Consorsbank laut dpa-AFX. Dies erhöhe die Unsicherheit.

Im Technologiesektor dürfte der Start in die Woche vergleichsweise ruhig ausfallen, da der US-Index NASDAQ feiertagsbedingt nicht ermittelt wird. In den Vereinigten Staaten wird am Montag Presidents’ Day begangen. Wichtige konjunkturelle Signale aus den USA und Europa werden voraussichtlich ohnehin erst wieder zum Ende der Woche erwartet.

Bitcoin, Ethereum & Ripple im Abwärtswind: Institutionelle kaufen den Dip trotz Yen-Carry-Trade
