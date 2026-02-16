DAX etwas fester erwartet -- Asiens Börsen uneins - Feiertag in Shanghai -- Tesla: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Anzeige -- Heidelberg Materials, Alphabet, Palantir, RENK, Zalando im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Montag leicht im Plus starten. Der DAX notiert vorbörslich zeitweise etwas höher.

Der TecDAX gewinnt rund eine Stunde vor Börsenstart ebenso hinzu. Nach den schwankungsreichen Tagen zuvor deutet sich zum Wochenbeginn beim DAX ein stärkerer Auftakt an. Am Donnerstag hatte der Index noch bis auf 25.239 Punkte zugelegt und war damit nahe an sein Allzeithoch von etwa 25.507 Punkten herangerückt. Ein nachhaltiger Sprung über die charttechnisch wichtige Marke um 25.000 Punkte gelang jedoch nicht. Immerhin hielt sich der DAX am Freitag oberhalb seiner 21-Tage-Durchschnittslinie. Die Debatte um Künstliche Intelligenz bleibt in vielen Wirtschaftszweigen präsent. "Anleger haben ihr Geld in den vergangenen Wochen aus KI-Aktien in Blue Chips und etablierte Unternehmen umgeschichtet, in der Hoffnung, dort eine vergleichsweise sichere Anlage gefunden zu haben. Die Kursverluste bei Logistik- und Finanzaktien in der letzten Woche zeigten jedoch, dass selbst eingesessene Unternehmen im Zweifel nicht vor KI-Disruption gefeit sind", schrieb Jochen Stanzl, Marktanalyst bei der Consorsbank laut dpa-AFX. Dies erhöhe die Unsicherheit. Im Technologiesektor dürfte der Start in die Woche vergleichsweise ruhig ausfallen, da der US-Index NASDAQ feiertagsbedingt nicht ermittelt wird. In den Vereinigten Staaten wird am Montag Presidents' Day begangen. Wichtige konjunkturelle Signale aus den USA und Europa werden voraussichtlich ohnehin erst wieder zum Ende der Woche erwartet.





Die europäischen Börsen dürften zum Wochenbeginn knapp höher starten. Der EURO STOXX 50 gewinnt vorbörslich zeitweise leicht. Zu Beginn der Woche dürften sich die europäischen Aktienmärkte stabil zeigen. In China bleiben die Börsen geschlossen, während in den USA wegen des Washington's Birthday kein Handel stattfindet. Üblicherweise sorgt dieser Feiertag für geringere Handelsumsätze weltweit. Auch sonst liefert der Wirtschaftskalender vorerst keine nennenswerten Impulse: Die am Vormittag veröffentlichten Zahlen zur Industrieproduktion der Eurozone für Dezember werden mit einem Rückgang von 1,5 Prozent gegenüber dem Vormonat erwartet. Zudem legt die Berichtssaison zu Wochenbeginn eine Pause ein.





An der Wall Street zeigten sich die Börsen uneinheitlich. Der Dow Jones bewegte sich überwiegend in der Gewinnzone, gab zum Handelsschluss einen Großteil der Gewinne aber wieder ab und gewann letztlich noch minimale 0,10 Prozent auf 49.500,93 Punkte.

Der NASDAQ Composite neigte in der zweiten Sitzungshälfte unterdessen zur Schwäche und rutschte um 0,22 Prozent auf 22.546,67 Zähler ab. Am US-Aktienmarkt ist es am Freitag nicht gelungen, die spürbaren Verluste vom Vortag wettzumachen. Vor dem verlängerten Wochenende überwog offenbar eine defensive Haltung der Investoren - Risikopositionen wurden eher reduziert als ausgebaut. Da die Börsen am Montag feiertagsbedingt geschlossen bleiben, hielten sich viele Marktteilnehmer zurück. Zwar sorgte ein im Januar schwächer als erwarteter Inflationsanstieg kurzfristig für Zinshoffnungen, eine nachhaltige Stütze für die Kurse stellte dies jedoch nicht dar. Im Januar legten die Verbraucherpreise sowohl im Monats- als auch im Jahresvergleich weniger stark zu als prognostiziert. In der Kerninflation entsprachen die Werte jedoch den Erwartungen der Ökonomen. Bereits im Verlauf der Woche hatten sich die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen eingetrübt, nachdem robuste Arbeitsmarktdaten die weiterhin stabile Beschäftigungssituation in den USA unterstrichen hatten.