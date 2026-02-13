Aktienanalyse

Deutsche Bank AG hat eine ausführliche Analyse der Siemens Energy-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 170 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray gab in seinem am Montag vorliegenden Kommentar Einblick in die Höhepunkte einer Investorenveranstaltung mit der Finanzchefin der Münchner. Zudem resümierte er den Bericht zum ersten Geschäftsquartal und passte seine Schätzungen an. Das Gasturbinengeschäft verzeichne beispiellose Stärke.

Aktieninformation im Fokus: Die Siemens Energy-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Um 10:57 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 164,50 EUR zu. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 9,42 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 298.643 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 36,6 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 12.05.2026 erwartet.

