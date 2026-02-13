DAX 24.924 +0,0%ESt50 6.002 +0,3%MSCI World 4.510 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.886 -0,1%Euro 1,1865 -0,1%Öl 67,88 +0,2%Gold 5.001 -0,8%
Siemens Energy Aktie

164,05 EUR +2,15 EUR +1,33 %
STU
Marktkap. 138,65 Mrd. EUR

KGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
Deutsche Bank AG

Siemens Energy Buy

11:11 Uhr
Siemens Energy Buy
Siemens Energy AG
Siemens Energy AG
164,05 EUR 2,15 EUR 1,33%
Charts| News| Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 170 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray gab in seinem am Montag vorliegenden Kommentar Einblick in die Höhepunkte einer Investorenveranstaltung mit der Finanzchefin der Münchner. Zudem resümierte er den Bericht zum ersten Geschäftsquartal und passte seine Schätzungen an. Das Gasturbinengeschäft verzeichne beispiellose Stärke./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy Buy

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
180,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
161,50 €		 Abst. Kursziel*:
11,46%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
164,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,72%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
159,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

11:11 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
08:11 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
13.02.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.02.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 Siemens Energy Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Energy AG

finanzen.net Aktienanalyse Deutsche Bank AG gibt Siemens Energy-Aktie Buy Deutsche Bank AG gibt Siemens Energy-Aktie Buy
finanzen.net Siemens Energy-Aktie vor neuem Rekord? RBC hebt Kursziel deutlich an - Cashflow im Fokus
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Siemens Energy auf 185 Euro - 'Outperform'
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Start in der Gewinnzone
finanzen.net Siemens Energy Aktie News: Anleger greifen bei Siemens Energy am Montagvormittag zu
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 gibt letztendlich nach
TraderFox Deutsche Top-Picks 2026: Diese 5 Konzerne starten jetzt durch
finanzen.net Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Nachmittag schwächer
finanzen.net STOXX-Handel So steht der Euro STOXX 50 nachmittags
FOX Business Siemens Energy investing $1B, creating highly skilled jobs in US
New York Times Siemens Energy Bets $1 Billion That A.I. Power Demand Will Last
Financial Times Siemens Energy calls for Trump policy stability as it commits $1bn to US
Financial Times Siemens Energy calls for Trump policy stability as it commits $1bn to US
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Siemens Energy AG Unsponsored ADR (SMNEY) is a Great Choice
Financial Times Revived Siemens Energy fends off activist call for wind spin-off
Financial Times Activist behind Engine No. 1 Exxon campaign builds stake in Siemens Energy
Financial Times Siemens Energy lifts profit outlook on data centre and gas turbine demand
