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Marktkap. 24,05 Mrd. EUR

KGV 11,59
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WKN A1401Z

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ISIN IE00BYTBXV33

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Symbol RYAOF

Deutsche Bank AG

Ryanair Buy

12:56 Uhr
Ryanair Buy
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
22,90 EUR 0,38 EUR 1,69%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ryanair von 31,50 auf 27,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Jaime Rowbotham senkte am Mittwoch nochmals seine Schätzungen für den Nettogewinn des Billigfliegers im Geschäftsjahr 2027 und sprach von turbulenten Zeiten. Er geht nun von nochmals höheren Belastungen durch steigende Treibstoffkosten aus./rob/ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Buy

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
22,83 €		 Abst. Kursziel*:
18,27%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,90%
Analyst Name:
Jaime Rowbotham 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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