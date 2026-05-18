Santander Aktie
Marktkap. 149,45 Mrd. EURKGV 11,12 Div. Rendite 1,93%
WKN 858872
ISIN ES0113900J37
Symbol BCDRF
Santander Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 12,70 Euro auf "Buy" belassen. Die Vermögensqualität im US-Geschäft der spanischen Bank bleibe ein wichtiger Treiber für Santander, schrieb Ignacio Cerezo am Montag nach den jüngsten Quartalszahlen. Anzeichen einer zunehmenden Verschlechterung gebe es nicht, beruhigte der Analyst. Brasilien sei nun die Region, die es zu beobachten gelte./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 14:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Santander Buy
|Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
12,70 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
10,26 €
|Abst. Kursziel*:
23,78%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
10,27 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,69%
|
Analyst Name:
Ignacio Cerezo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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