DAX 24.308 +1,5%ESt50 5.849 +0,4%MSCI World 4.744 +0,1%Top 10 Crypto 9,8350 -0,7%Nas 26.091 -0,5%Bitcoin 66.225 +0,3%Euro 1,1634 -0,2%Öl 110,7 +0,9%Gold 4.553 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Allianz 840400 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet etwas fester -- Asiens Börsen uneinheitlich -- US-Präsident Trump sagt offenbar vorbereiteten Angriff auf den Iran wieder ab -- China empfängt Putin -- AIXTRON, Gerresheimer im Fokus
Top News
Interview mit Antje Erhard: "Börse für alle. Immer." | Female Finance by gettex Interview mit Antje Erhard: "Börse für alle. Immer." | Female Finance by gettex
Jungheinrich-Aktie: Bernstein hebt Ziel auf 48 Euro Jungheinrich-Aktie: Bernstein hebt Ziel auf 48 Euro
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ryanair Aktie

Kaufen
Verkaufen
Ryanair Aktien-Sparplan
22,97 EUR -0,12 EUR -0,52 %
STU
23,93 EUR +0,42 EUR +1,79 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 22,93 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1401Z

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IE00BYTBXV33

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RYAOF

RBC Capital Markets

Ryanair Outperform

08:01 Uhr
Ryanair Outperform
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
22,97 EUR -0,12 EUR -0,52%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ryanair von 31 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane kappte am Montagabend seine operativen Ergebnisschätzungen für die Iren bis 2029 im Schnitt um 16 Prozent angesichts höherer Treibstoffkosten und geringerer Umsätze. Aber auch auf Basis der reduzierten Schätzungen lägen die Aktien unter ihrem durchschnittlichen historischen Bewertungsniveau. Das Kurs-Nettoinventarwert-Verhältnis liege etwa auf Zehnjahrestief./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 17:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Outperform

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
23,45 €		 Abst. Kursziel*:
23,67%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
22,97 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,25%
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,09 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

08:01 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
18.05.26 Ryanair Buy UBS AG
18.05.26 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
18.05.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Ryanair

dpa-afx Steigende Kosten Ryanair-Aktie dreht ins Plus: Wegen Iran-Krieg keine Gewinnprognose Ryanair-Aktie dreht ins Plus: Wegen Iran-Krieg keine Gewinnprognose
dpa-afx ROUNDUP 2: Ryanair wagt wegen Iran-Krieg keine Gewinnprognose - Aktie sehr fest
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Ryanair auf 'Buy' - Ziel 31,50 Euro
dpa-afx ROUNDUP: Ryanair wagt wegen Iran-Krieg keine Gewinnprognose - Aktie sackt ab
dpa-afx WDH: Ryanair wagt wegen Iran-Krieg keine Gewinnprognose
finanzen.net Ausblick: Ryanair mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
dpa-afx Ryanair-Aktie im Minus: Betriebsteil der Tochter erhält Recht auf Betriebsratswahl
dpa-afx Betriebsteil von Malta Air kann Betriebsrat wählen
dpa-afx EU-Kommission will Beihilferegeln für kleine Airports ändern
RSS Feed
Ryanair zu myNews hinzufügen