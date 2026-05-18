Ryanair Aktie
Marktkap. 22,93 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ryanair von 31 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane kappte am Montagabend seine operativen Ergebnisschätzungen für die Iren bis 2029 im Schnitt um 16 Prozent angesichts höherer Treibstoffkosten und geringerer Umsätze. Aber auch auf Basis der reduzierten Schätzungen lägen die Aktien unter ihrem durchschnittlichen historischen Bewertungsniveau. Das Kurs-Nettoinventarwert-Verhältnis liege etwa auf Zehnjahrestief./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 17:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
29,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
23,45 €
|Abst. Kursziel*:
23,67%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
22,97 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,25%
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,09 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ryanair
|08:01
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|18.05.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|18.05.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|18.05.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
