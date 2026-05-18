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WKN A2E4K4

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Symbol DLVHF

Barclays Capital

Delivery Hero Overweight

09:21 Uhr
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
31,63 EUR 0,54 EUR 1,74%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 35,50 auf 39,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Ross verwies am Montagabend auf das gestiegene Kursziel für die Tochter Talabat. Es gebe in diesem Jahr noch immer Möglichkeiten der Wertschöpfung innerhalb der Konzernstruktur. Eine höhere Beteiligung von Uber erinnere an den strategischen Wert der Vermögensbestände./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 22:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
39,10 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
31,00 €		 Abst. Kursziel*:
26,13%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
31,63 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,62%
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,46 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13.05.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
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