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WKN A2E4K4

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Symbol DLVHF

Deutsche Bank AG

Delivery Hero Hold

13:26 Uhr
Delivery Hero Hold
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
20,45 EUR -0,08 EUR -0,39%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Delivery Hero mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Hold" belassen. Der Essenslieferdienst habe im ersten Quartal dank einer Wachstumsbeschleunigung ermutigend abgeschnitten und Hoffnungen geschürt, dass die Profitabilität 2026 am oberen Ende der Zielspanne liegen könnte, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Priorität habe weiter die strategische Neuaufstellung. Das beibehaltene Anlagevotum begründete Naizer mit nun ausbalancierten Chancen und Risiken der Aktie./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Hold

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
20,37 €		 Abst. Kursziel*:
-1,82%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
20,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,20%
Analyst Name:
Nizla Naizer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

13:26 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
04.05.26 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
04.05.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
02.05.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
01.05.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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