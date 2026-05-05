Delivery Hero Aktie
Marktkap. 6,27 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Delivery Hero mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Hold" belassen. Der Essenslieferdienst habe im ersten Quartal dank einer Wachstumsbeschleunigung ermutigend abgeschnitten und Hoffnungen geschürt, dass die Profitabilität 2026 am oberen Ende der Zielspanne liegen könnte, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Priorität habe weiter die strategische Neuaufstellung. Das beibehaltene Anlagevotum begründete Naizer mit nun ausbalancierten Chancen und Risiken der Aktie./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Hold
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
20,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
20,37 €
|Abst. Kursziel*:
-1,82%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
20,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,20%
|
Analyst Name:
Nizla Naizer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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