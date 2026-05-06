Continental Aktie
Marktkap. 12,47 Mrd. EURDiv. Rendite 3,97%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Das starke Abschneiden im ersten Quartal habe eine weitere Bestätigung dafür geliefert, dass sich der Reifen- und Kunststofftechnikkonzern als widerstandsfähiger Akteur profiliere, der selbst unter ungünstigen Rahmenbedingungen überzeugende Ergebnisse liefern könne, schrieb Erwann Dagorne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er ziehe eindeutig Conti der Aktie von Michelin vor./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 19:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Continental Overweight
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
72,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
70,26 €
|Abst. Kursziel*:
2,48%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
70,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,68%
|
Analyst Name:
Erwann Dagorne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
74,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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