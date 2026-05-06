Barclays Capital

Continental Overweight

14:26 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Das starke Abschneiden im ersten Quartal habe eine weitere Bestätigung dafür geliefert, dass sich der Reifen- und Kunststofftechnikkonzern als widerstandsfähiger Akteur profiliere, der selbst unter ungünstigen Rahmenbedingungen überzeugende Ergebnisse liefern könne, schrieb Erwann Dagorne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er ziehe eindeutig Conti der Aktie von Michelin vor./ck/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 19:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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