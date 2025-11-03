DAX 23.804 -0,6%ESt50 5.621 -0,7%MSCI World 4.341 -0,2%Top 10 Crypto 13,67 -0,8%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 88.102 -0,4%Euro 1,1491 +0,0%Öl 64,36 +0,0%Gold 3.982 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Asiens Märkte uneins -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
Siemens Healthineers-Aktie knickt ein: Für das neue Jahr weniger Gewinn erwartet Siemens Healthineers-Aktie knickt ein: Für das neue Jahr weniger Gewinn erwartet
AUTO1-Aktie gefragt: Absatz- und Gewinnprognose steigen nach starkem Quartal weiter AUTO1-Aktie gefragt: Absatz- und Gewinnprognose steigen nach starkem Quartal weiter
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Continental Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
66,60 EUR +0,94 EUR +1,43 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 13,34 Mrd. EUR

KGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 543900

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005439004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CTTAF

Bernstein Research

Continental Underperform

08:21 Uhr
Continental Underperform
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
66,60 EUR 0,94 EUR 1,43%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underperform" belassen. Harry Martin erklärte am Dienstagabend, warum er davon ausgeht, dass etablierte Qualitätsanbieter wie Michelin oder Bridgestone im Reifensektor einen Vorsprung haben dürften. Der technologische Vorsprung dürfte im nächsten Jahrzehnt bestehen bleiben, doch Herausforderer aus China dürften in großem Umfang Marktanteile abnehmen. Michelin ist sein Favorit in Erwartung einer Margensteigerung, während er Continental meidet wegen der Bewertung./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 21:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 21:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Continental Underperform

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
66,08 €		 Abst. Kursziel*:
-24,33%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
66,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-24,92%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Continental AG

08:51 Continental Buy UBS AG
08:21 Continental Underperform Bernstein Research
20.10.25 Continental Underperform Bernstein Research
17.10.25 Continental Buy Deutsche Bank AG
17.10.25 Continental Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Continental AG

finanzen.net Expertenmeinungen Oktober 2025: Experten empfehlen Continental-Aktie mehrheitlich zum Kauf Oktober 2025: Experten empfehlen Continental-Aktie mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net Continental Aktie News: Continental am Dienstagnachmittag verlustreich
finanzen.net Continental Aktie News: Continental verbilligt sich am Dienstagmittag
finanzen.net Continental Aktie News: Anleger schicken Continental am Vormittag auf rotes Terrain
dpa-afx Aktien von VW, Conti & Co. profitieren: Positive Nexperia-Signale
finanzen.net DAX-Handel aktuell: DAX bewegt sich zum Start im Plus
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart fester
HSBC Continental - Große Bodenbildung
finanzen.net DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Continental-Investment von vor einem Jahr verdient
EQS Group EQS-Adhoc: Continental AG: Continental announces preliminary figures for the third quarter of 2025 – adjusted EBIT margin as well as adjusted free cash flow above market expectations
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
RSS Feed
Continental AG zu myNews hinzufügen