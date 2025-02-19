Nike Aktie
Marktkap. 82,93 Mrd. EURKGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nike nach vorgelegten Zahlen für das zweite Geschäftsquartal von 90 auf 85 US-Dollar gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Outperform" belassen. Das Quartal sei zwar stark gewesen, doch signalisierten die Äußerungen der Unternehmensführung, dass die Geschäftserholung des Sportartikelherstellers insgesamt langsam verlaufe, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 04:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 05:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Analysen zu Nike Inc.
|16:16
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:56
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|11:56
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|11:31
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:21
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
