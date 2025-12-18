Barclays Capital

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nike nach Quartalszahlen von 70 auf 64 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Sportartikelkonzern habe im zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen hinsichtlich Umsatz, Betriebskosten und operativer Marge übertroffen, schrieb Adrienne Yih in einer am Freitag vorliegenden Studie. In der Erwartung, dass eine nachhaltige profitable Erholung der Umsatzerlöse länger dauern werde und die für 2026/27 und 2027/28 prognostizierte Margenausweitung möglicherweise zu aggressiv sei, habe sie jedoch ihre Gewinnprognosen (EPS) reduziert./rob/edh/ajx

