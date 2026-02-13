Aufschläge in New York: Dow Jones verbucht letztendlich Zuschläge

Dow Jones im Fokus

Der Dow Jones bewegte sich am Dienstag kaum.

Letztendlich beendete der Dow Jones den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 49.533,19 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 18,174 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 49.439,58 Zählern und damit 0,124 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (49.500,93 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49.169,84 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 49.732,37 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49.359,33 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.11.2025, bei 46.590,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, den Wert von 44.546,08 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 2,38 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 50.512,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 47.853,04 Punkte.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Apple (+ 3,17 Prozent auf 263,88 USD), Nike (+ 2,68 Prozent auf 64,82 USD), American Express (+ 2,08 Prozent auf 344,53 USD), Visa (+ 1,73 Prozent auf 319,50 USD) und Travelers (+ 1,71 Prozent auf 299,23 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Walmart (-3,76 Prozent auf 128,85 USD), Salesforce (-2,86 Prozent auf 184,29 USD), 3M (-2,44 Prozent auf 167,62 USD), Home Depot (-2,30 Prozent auf 324,75 EUR) und Chevron (-1,74 Prozent auf 180,55 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 40.053.283 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,750 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 5,74 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net