Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones nachmittags mit Gewinnen

Index im Fokus

Der Dow Jones zeigt am Nachmittag eine positive Tendenz.

Um 20:00 Uhr geht es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0,29 Prozent aufwärts auf 49.676,73 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18,161 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,016 Prozent auf 49.525,37 Punkte an der Kurstafel, nach 49.533,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 49.469,06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 49.897,31 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 0,306 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 49.359,33 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 18.11.2025, einen Stand von 46.091,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44.556,34 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2,68 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50.512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47.853,04 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Goldman Sachs (+ 2,14 Prozent auf 935,66 USD), Amazon (+ 2,04 Prozent auf 205,26 USD), NVIDIA (+ 1,88 Prozent auf 188,45 USD), Walt Disney (+ 1,88 Prozent auf 107,42 USD) und Nike (+ 1,76 Prozent auf 65,96 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil 3M (-2,76 Prozent auf 162,99 USD), Procter Gamble (-2,21 Prozent auf 156,03 USD), Boeing (-1,63 Prozent auf 240,06 USD), Walmart (-1,52 Prozent auf 126,89 USD) und Verizon (-1,49 Prozent auf 48,20 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 18.139.612 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,754 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Die Verizon-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,73 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net