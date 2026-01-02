DAX 24.869 +1,3%ESt50 5.924 +1,3%MSCI World 4.485 +0,9%Top 10 Crypto 12,55 -4,5%Nas 23.412 +0,8%Bitcoin 80.470 +3,1%Euro 1,1725 +0,0%Öl 61,74 +1,6%Gold 4.448 +2,7%
Nike Aktie

Marktkap. 80,14 Mrd. EUR

KGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993

ISIN US6541061031

Symbol NKE

UBS AG

Nike Neutral

18:36 Uhr
Nike Neutral
Nike Inc.
55,47 EUR 1,57 EUR 2,91%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike auf "Neutral" mit einem Kursziel von 62 US-Dollar belassen. Jüngste Markterhebungen sprächen für den US-Hersteller von Sportbekleidung, schrieb Jay Sole in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Marke zeige unverändert Stärke und die erhobenen Daten verbesserten sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.12.2025 / 01:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Neutral

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 62,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 64,57		 Abst. Kursziel*:
-3,97%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 65,12		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,78%
Analyst Name:
Jay Sole 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 81,38

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nike Inc.

18:36 Nike Neutral UBS AG
19.12.25 Nike Kaufen DZ BANK
19.12.25 Nike Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.12.25 Nike Outperform Bernstein Research
19.12.25 Nike Outperform RBC Capital Markets
