DAX 25.082 +0,2%ESt50 6.084 +0,4%MSCI World 4.528 +0,0%Top 10 Crypto 8,7585 +2,8%Nas 22.683 -0,3%Bitcoin 57.745 +1,5%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,29 -0,9%Gold 5.031 +0,7%
Rheinmetall Bayer SAP Siemens Energy NVIDIA Airbus Deutsche Telekom Infineon Amazon Microsoft Lufthansa RENK BASF DroneShield Siemens
Heute im Fokus
DAX etwas höher -- Pentagon-Liste belastet BYD, Alibaba & Co -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Bayer, Airbus im Fokus
Top News
Bernstein Research verleiht RWE-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse
One Stop Systems (OSS) im Pivotal-Point-Check: 65 Mio. USD Rekord-Aufträge der U.S. Navy und strategischer Durchbruch in der Robotik!
SCHOTT Pharma Aktie

15,10 EUR +0,04 EUR +0,27 %
STU
Marktkap. 2,32 Mrd. EUR

KGV 21,70 Div. Rendite 0,85%
WKN A3ENQ5

ISIN DE000A3ENQ51

Symbol STTPF

RBC Capital Markets

SCHOTT Pharma Sector Perform

08:01 Uhr
SCHOTT Pharma Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
SCHOTT Pharma
15,10 EUR 0,04 EUR 0,27%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schott Pharma nach Quartalszahlen des Pharmazulieferers auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Analyst Charles Weston erhöhte daraufhin seine Schätzungen für den Umsatz, das operative Ergebnis (Ebitda) und das Ergebnis je Aktie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie für die Jahre 2026 bis 2028./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 15:41 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 15:41 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Sector Perform

Unternehmen:
SCHOTT Pharma		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
15,08 €		 Abst. Kursziel*:
19,36%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
15,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,21%
Analyst Name:
Charles Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SCHOTT Pharma

08:01 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
12.02.26 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
12.02.26 SCHOTT Pharma Hold Deutsche Bank AG
12.02.26 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.02.26 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

finanzen.net SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Nachmittag tiefer
finanzen.net SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma gewinnt am Vormittag an Boden
finanzen.net SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittag mit Verlusten
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: Zum Start Gewinne im SDAX
TraderFox Schott Pharma - Pharmaverpackungshersteller überrascht dank Nachfragebelebung mit starkem Jahresauftakt!
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
finanzen.net Zukauf: Führungskraft vergrößert Depot um SCHOTT Pharma-Aktien
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX zum Start leichter
EQS Group EQS-DD: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Reinhard Mayer, buy
EQS Group EQS-DD: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Dr. Torsten Derr, buy
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma with positive start to financial year 2026; outlook confirmed
EQS Group EQS-News: Successful Annual General Meeting for SCHOTT Pharma: All resolutions approved
EQS Group EQS-DD: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Reinhard Mayer, buy
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma delivers on full-year revenue and profitability targets
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma’s preliminary results for fiscal year 2025; outlook for FY 2026 and update of mid-term guidance
EQS Group EQS-Adhoc: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Outlook for fiscal year 2026 and update of mid-term guidance
