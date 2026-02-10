DAX 24.902 -0,3%ESt50 6.037 -0,2%MSCI World 4.573 +0,1%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.229 -2,8%Euro 1,1900 +0,0%Öl 70,31 +1,8%Gold 5.085 +1,2%
DAX tendiert schwächer - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke verschoben?
Ausblick: Siemens veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Marktkap. 2,13 Mrd. EUR

KGV 21,70 Div. Rendite 0,85%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schott Pharma nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 25,70 Euro auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis des Pharmazulieferers seien klar besser als erwartet ausgefallen, schrieb Olivier Calvet am Mittwoch./rob/edh/ ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 06:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy

Unternehmen:
SCHOTT Pharma		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
25,70 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
15,58 €		 Abst. Kursziel*:
64,96%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
15,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
61,64%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

