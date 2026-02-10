SCHOTT Pharma Aktie
Marktkap. 2,13 Mrd. EURKGV 21,70 Div. Rendite 0,85%
WKN A3ENQ5
ISIN DE000A3ENQ51
Symbol STTPF
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schott Pharma nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 25,70 Euro auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis des Pharmazulieferers seien klar besser als erwartet ausgefallen, schrieb Olivier Calvet am Mittwoch./rob/edh/ ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 06:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
25,70 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
15,58 €
|Abst. Kursziel*:
64,96%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
15,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
61,64%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
