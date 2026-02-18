Danone Aktie
Marktkap. 46,69 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Danone nach Quartalszahlen des Nahrungsmittelkonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Das organische Umsatzwachstum liege dank der gestiegenen Preise über der Konsensschätzung, schrieb Warren Ackerman am Freitag in einer ersten Reaktion. In China sei dieses erneut prozentual zweistellig ausgefallen. Die Margen und das Ergebnis je Aktie entsprächen weitgehend den Erwartungen. Wichtig sei, dass Danone keinen wesentlichen Einfluss des Rückrufs von Babynahrung auf die Finanzkennziffern erwarte./rob/gl/mis
Zusammenfassung: Danone Overweight
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
83,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
73,70 €
|Abst. Kursziel*:
12,62%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
73,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,41%
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
83,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
