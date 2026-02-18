DAX 25.128 +0,3%ESt50 6.093 +0,6%MSCI World 4.528 +0,0%Top 10 Crypto 8,7910 +3,2%Nas 22.683 -0,3%Bitcoin 57.918 +1,8%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,84 -0,1%Gold 5.032 +0,7%
Bayer-Aktie in Rot: Fitch senkt Ausblick auf negativ - Sieben-Milliarden-Dollar-Vergleich als Risikoherd Bayer-Aktie in Rot: Fitch senkt Ausblick auf negativ - Sieben-Milliarden-Dollar-Vergleich als Risikoherd
Newmont-Aktie dreht ins Minus: Umsatz und Gewinn übertreffen die Erwartungen teilweise Newmont-Aktie dreht ins Minus: Umsatz und Gewinn übertreffen die Erwartungen teilweise
Danone Aktie

73,84 EUR -0,44 EUR -0,59 %
STU
66,88 CHF -0,61 CHF -0,91 %
BRX
Marktkap. 46,69 Mrd. EUR

KGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194

ISIN FR0000120644

Symbol GPDNF

Barclays Capital

Danone Overweight

09:31 Uhr
Danone Overweight
Aktie in diesem Artikel
Danone S.A.
73,84 EUR -0,44 EUR -0,59%
Charts| News| Analysen
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Danone nach Quartalszahlen des Nahrungsmittelkonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Das organische Umsatzwachstum liege dank der gestiegenen Preise über der Konsensschätzung, schrieb Warren Ackerman am Freitag in einer ersten Reaktion. In China sei dieses erneut prozentual zweistellig ausgefallen. Die Margen und das Ergebnis je Aktie entsprächen weitgehend den Erwartungen. Wichtig sei, dass Danone keinen wesentlichen Einfluss des Rückrufs von Babynahrung auf die Finanzkennziffern erwarte./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 4kclip / Shutterstock.com

