Danone Aktie
Marktkap. 46,69 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Der Lebensmittelkonzern sende durchwachsene Signale für 2026, schrieb Callum Elliott in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das vierte Quartal wirke eigentlich solide, doch im Verdeckten gebe es einige interessante Aspekte: So seien leichte Enttäuschungen an den Märkten in den USA und China zum Beispiel von Lateinamerika kaschiert worden./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:40 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Danone Outperform
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
92,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
73,74 €
|Abst. Kursziel*:
24,76%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
73,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,63%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
83,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Danone S.A.
|11:46
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:36
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|11:36
|Danone Buy
|UBS AG
|11:21
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:31
|Danone Overweight
|Barclays Capital
