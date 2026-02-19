MÄRKTE EUROPA/US-Gericht zieht Börsen mit Zollurteil nach oben

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag dank eines Endspurts freundlich geschlossen. Der entscheidende Schub kam am Nachmittag aus den USA. Die globalen Zölle von US-Präsident Donald Trump sind zu einem Großteil illegal, wie der Oberste US-Gerichtshof urteilte. Zuvor hatten Sorgen vor einer militärischen Eskalation im Nahen Osten mit den Spannungen zwischen den USA und dem Iran den DAX noch im Zaum gehalten - gerade vor dem Wochenende.

Trotz des Freudensprungs war von Euphorie nach dem Zollurteil wenig zu sehen. Ökonomin Sandra Ebner von Union Investment glaubt nicht, dass US-Einfuhrzölle nach dem Urteil vom Tisch sind. "Faktisch dürfte sich kaum etwas ändern. Denn US-Präsident Donald Trump verfügt über eine Vielzahl an Möglichkeiten, den Druck auf die Handelspartner hoch zu halten", kommentierte sie. Auch UBS-Analyst Gerry Fowler sah die Entscheidung als "nicht so bedeutend, wie es scheint." Trump könne die Zölle auf andere Weise umsetzen. Zudem hätten Anleger die Entscheidung des Gerichts erwartet, weshalb ihr Einfluss auf europäische Aktien begrenzt sein werde, so Fowler. Positive Schlagzeilen lieferten auch Konjunkturdaten aus der Eurozone . Die Wirtschaft hatte im Februar das stärkste Wachstum seit drei Monaten verzeichnet. Der DAX schloss 0,9 Prozent höher bei 25.261 Punkten, der Euro-Stoxx-50 1,2 Prozent im Plus bei 6.131 Zählern.

Mit der Hoffnung auf zollfreie Exporte in die USA standen Adidas mit einem Aufschlag von 2,2 Prozent mit an der DAX-Spitze - der Konsumsektor stellte mit einem Plus von 2,7 Prozent den Branchengewinner im Stoxx. Der Subindex der exportlastigen Automobilwerte zog nur um 0,4 Prozent an. Bei Bayer (-4,2%) wurde weiter schnelle Einigungsfantasie zum Unkrautvernichter Glyphosat in den USA ausgepreist. Die Ratingagentur Fitch senkte den Ausblick für Bayer von "stabil" auf "negativ" - das langfristige Emittentenausfallrating "BBB" wurde aber bestätigt. Die Änderung des Ausblicks spiegelt die Unsicherheit im Zusammenhang mit dem vorgeschlagenem Vergleich in Höhe von 7,25 Milliarden Dollar zur Beilegung aktueller und zukünftiger glyphosatbezogener Klagen wider, erläuterten die Bonitätswächter.

Leicht positiv werteten die Analysten der RBC das vierte Quartal bei Sika (+3,5%), das EBITDA übertraf den Konsens. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 liege im Rahmen der Erwartungen. Die Aktie von Moncler sprang um 13,4 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen einen Umsatz über den Schätzungen gemeldet hatte. Dies trieb die Luxusaktien auf dem ganzen Kontinent an: Richemont gewannen 2,3 Prozent, Swatch 1,9 Prozent. Das Zollurteil sei eine ausgezeichnete Nachricht für die Luxusgüterindustrie, sagte Bernstein-Analyst Luca Solca. Europäische Luxusgüterunternehmen seien bedeutende Exporteure in die USA. Das französische Luxusgüterschwergewicht LVMH legte um 4,4 Prozent zu, Burberry handelten 3,3 Prozent höher.

Der französische Lebensmittelkonzern Danone meldete für das vierte Quartal einen flächenbereinigten Umsatzanstieg über Markterwartung. Eine Reihe von Rückrufen bei Säuglingsnahrung überschatteten jedoch die ansonsten guten Geschäftszahlen - der Kurs verlor 0,7 Prozent. Die Verbesserung des Margenziels von Air Liquide (+4,8%) bestätige das Vertrauen der Anleger in den französischen Industriegasekonzern, meinte Analyst Massimo Bonisoli von Equita. Air Liquide strebt 2026 ein Wachstum des wiederkehrenden Ergebnisses und der operativen Marge an. Aston Martin (-1,4%) hatte eine Warnung für das Ergebnis 2025 ausgesprochen.

===

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 6.131,31 +1,2% +4,6%

Stoxx-50 5.258,66 +0,9% +6,0%

Stoxx-600 630,56 +0,8% +5,6%

XETRA-DAX 25.260,69 +0,9% +2,3%

CAC-40 Paris 8.515,49 +1,4% +3,1%

AEX Amsterdam 1.017,66 +1,0% +5,9%

ATHEX-20 Athen 5.791,71 -0,1% +8,3%

BEL-20 Brüssel 5.654,68 -0,2% +11,5%

BUX Budapest 125.733,91 -0,7% +15,1%

OMXH-25 Helsinki 6.113,90 +0,6% +6,5%

OMXC-20 Kopenhagen 1.569,31 -0,1% -2,3%

PSI 20 Lissabon 9.090,54 -0,0% +10,1%

IBEX-35 Madrid 18.186,00 +0,9% +5,1%

OBX Oslo 1.808,98 +0,6% +12,5%

PX Prag 2.711,70 +0,7% +0,3%

OMXS-30 Stockholm 3.180,46 +0,7% +9,5%

WIG-20 Warschau 3.383,82 -0,0% +6,3%

ATX Wien 5.807,44 +0,3% +8,7%

SMI Zürich 13.859,76 +0,4% +4,0%

*bezogen auf Vortagesschluss

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1779 +0,1% 1,1773 1,1767 +0,2%

EUR/JPY 182,60 +0,1% 182,43 182,32 -1,0%

EUR/CHF 0,9138 +0,1% 0,9126 0,9121 -2,0%

EUR/GBP 0,8727 -0,1% 0,8740 0,8748 +0,2%

USD/JPY 155,01 +0,0% 154,98 154,94 -1,2%

GBP/USD 1,3497 +0,2% 1,3470 1,3451 -0,0%

USD/CNY 6,9336 +0,0% 6,9329 6,9313 -1,3%

USD/CNH 6,8980 -0,0% 6,9007 6,8993 -1,1%

AUS/USD 0,7081 +0,3% 0,7059 0,7055 +5,8%

Bitcoin/USD 67.780,55 +1,3% 66.933,50 66.154,70 -24,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,22 66,40 -0,3% -0,18 +16,2%

Brent/ICE 71,46 71,66 -0,3% -0,20 +17,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 5.066,64 4.995,81 +1,4% 70,83 +15,6%

Silber 82,44 78,50 +5,0% 3,93 +10,1%

Platin 1.831,33 1.767,66 +3,6% 63,67 +0,8%

Kupfer 5,83 5,74 +1,7% 0,10 +1,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2026 12:15 ET (17:15 GMT)