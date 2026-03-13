Bayer Aktie
Marktkap. 37,96 Mrd. EURDiv. Rendite 0,30%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bayer von 48 auf 52 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Mit Blick auf die Lösung der Glyphosatprobleme sieht Analyst Matthew Weston inzwischen ein Chancen-Übergewicht, wie er am Sonntagabend schrieb. Zudem spreche die jüngste Kursschwäche für einen Kauf der Papiere der Leverkusener. Im Pharmabereich ist Weston optimistisch für die wichtigsten Wachstumstreiber./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 17:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock
Zusammenfassung: Bayer Buy
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
58,00 €
|Abst. Kursziel*:
-10,34%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
39,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,33%
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bayer
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Deutsche Bank AG
|08:56
|Bayer Buy
|UBS AG
|11.03.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
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