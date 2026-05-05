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Barclays Capital

Bayer Overweight

15:41 Uhr
Bayer Overweight
Aktie in diesem Artikel
Bayer
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Mit der Übernahme von Perfuse Therapeutics stärke der Chemie- und Pharmakonzern seine globale Pipeline im Bereich Ophthalmologie, schrieb Charles Pitman-King in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies gelte über den Ablauf des Patentschutzes für das Medikament Eylea in Europa hinaus./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:51 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Bayer Overweight

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
38,21 €		 Abst. Kursziel*:
25,62%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
38,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,68%
Analyst Name:
Charles Pitman-King 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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