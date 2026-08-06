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Oracle Aktie

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Marktkap. 360,97 Mrd. EUR

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UBS AG

Oracle Buy

06.08.26
Oracle Buy
Aktie in diesem Artikel
Oracle Corp.
126,10 EUR 1,64 EUR 1,32%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Oracle von 285 auf 245 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Karl Keirstead verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die schwache Kursentwicklung seit dem Bericht zum vierten Geschäftsquartal. Investoren ignorierten das starke Umsatzwachstum sowie den Ausblick und konzentrieren sich stattdessen auf wahrgenommene Risiken./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 21:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Oracle Buy

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 245,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 144,42		 Abst. Kursziel*:
69,64%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 146,34		 Abst. Kursziel aktuell:
67,42%
Analyst Name:
Karl Keirstead 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 249,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

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