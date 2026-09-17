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Kontron Aktie

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Marktkap. 1,25 Mrd. EUR

KGV 9,97 Div. Rendite 0,00%
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AI Analyse

Warburg Research

Kontron Buy

10:31 Uhr
Kontron Buy
Aktie in diesem Artikel
Kontron
20,86 EUR 0,46 EUR 2,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kontron mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Umsetzung der Ziele des Technologieunternehmens bleibe entscheidend für die Neubewertung, schrieb Malte Schaumann am Freitag anlässlich bestätigter Ziele bis 2030./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Kontron AG

Zusammenfassung: Kontron Buy

Unternehmen:
Kontron		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
28,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
20,64 €		 Abst. Kursziel*:
38,08%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
20,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,63%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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