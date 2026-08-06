Kontron Aktie
Marktkap. 1,32 Mrd. EURKGV 9,97 Div. Rendite 0,00%
WKN A0X9EJ
ISIN AT0000A0E9W5
Symbol KTRNF
Kontron Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Kontron bei einem unveränderten fairen Aktienwert von 31 Euro auf "Kaufen" belassen. Die Belastungen nähmen ab, die Marge bessere sich und die Bewertung bleibe attraktiv, schrieb Armin Kremser am Freitag in seinem Resümee zum Quartalsbericht des Hightech-Unternehmens./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 10:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 11:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Kontron AG
Zusammenfassung: Kontron Kaufen
|Unternehmen:
Kontron
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
21,30 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
21,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Armin Kremser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|13:26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|12:41
|Kontron Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|08.05.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|13:26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|12:41
|Kontron Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|08.05.26
|Kontron Buy
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|30.07.15
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|06.05.15
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|24.04.15
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|13.04.15
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|20.03.15
|Kontron Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|22.03.22
|Kontron Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|09.05.19
|Kontron Hold
|Warburg Research
|05.04.19
|Kontron Hold
|Warburg Research
|12.11.18
|Kontron Hold
|Warburg Research
|09.11.18
|Kontron Hold
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