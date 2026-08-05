Deutsche Bank AG

Springer Nature Buy

06.08.26

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Springer Nature nach den Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Analyst Steve Liechti lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie insbesondere das Wachstum im Segment Research des Wissenschaftsverlags. Zudem hob er die angehobenen Jahresziele hervor und sieht Potenzial für eine leichte Anhebung der Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie (EPS)./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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