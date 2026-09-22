Nordex Aktie
Marktkap. 9,56 Mrd. EURKGV 25,09 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655
ISIN DE000A0D6554
Symbol NRDXF
AI Analyse
Nordex Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nordex nach einer Analystenveranstaltung mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underperform" belassen. Das Management bleibe trotz Gegenwinds optimistisch für Deutschland und habe zudem die attraktiven Aussichten in anderen wichtigen Märkte wie etwa Nordamerika und der Türkei betont, schrieb Colin Moody in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Für das Instandhaltungsgeschäft, wo die Konkurrenz immer noch über Skalenvorteile verfüge, habe das Management die zentrale Bedeutung für die Unternehmensstrategie hervorgehoben./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 18:56 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nordex
Zusammenfassung: Nordex Underperform
|Unternehmen:
Nordex AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
41,18 €
|Abst. Kursziel*:
-12,58%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
42,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-14,37%
|
Analyst Name:
Colin Moody
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,51 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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