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RBC Capital Markets

Nordex Underperform

08:01 Uhr
Nordex Underperform
Aktie in diesem Artikel
Nordex AG
42,04 EUR 0,44 EUR 1,06%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nordex nach einer Analystenveranstaltung mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underperform" belassen. Das Management bleibe trotz Gegenwinds optimistisch für Deutschland und habe zudem die attraktiven Aussichten in anderen wichtigen Märkte wie etwa Nordamerika und der Türkei betont, schrieb Colin Moody in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Für das Instandhaltungsgeschäft, wo die Konkurrenz immer noch über Skalenvorteile verfüge, habe das Management die zentrale Bedeutung für die Unternehmensstrategie hervorgehoben./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 18:56 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nordex

Zusammenfassung: Nordex Underperform

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
41,18 €		 Abst. Kursziel*:
-12,58%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
42,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-14,37%
Analyst Name:
Colin Moody 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,51 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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