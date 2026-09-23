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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

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400,95 EUR +4,45 EUR +1,12 %
STU
374,50 CHF -3,15 CHF -0,83 %
BRX
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Marktkap. 197,72 Mrd. EUR

KGV 29,51 Div. Rendite 2,02%
WKN wurde kopiert
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WKN 853292

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ISIN FR0000121014

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Symbol LVMHF

UBS AG

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

08:16 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
Aktie in diesem Artikel
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
400,95 EUR 4,45 EUR 1,12%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat LVMH mit einem Kursziel von 645 Euro auf "Buy" belassen. Die von der Arnault-Familie angekündigte Vereinfachung der Holdingstruktur, mit der sie den Luxusgüterkonzern kontrolliere, sende ein starkes Signal des Vertrauens in die Geschäftsentwicklung, schrieb Zuzanna Pusz am Mittwoch./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 23:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
645,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
396,20 €		 Abst. Kursziel*:
62,80%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
400,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
60,87%
Analyst Name:
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
525,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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