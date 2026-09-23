LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Marktkap. 197,72 Mrd. EURKGV 29,51 Div. Rendite 2,02%
WKN 853292
ISIN FR0000121014
Symbol LVMHF
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat LVMH mit einem Kursziel von 645 Euro auf "Buy" belassen. Die von der Arnault-Familie angekündigte Vereinfachung der Holdingstruktur, mit der sie den Luxusgüterkonzern kontrolliere, sende ein starkes Signal des Vertrauens in die Geschäftsentwicklung, schrieb Zuzanna Pusz am Mittwoch./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 23:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
645,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
396,20 €
|Abst. Kursziel*:
62,80%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
400,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
60,87%
|
Analyst Name:
Zuzanna Pusz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
525,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|08:16
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|22.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|08:16
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|22.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|08:16
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|17.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight
|Barclays Capital
|15.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|30.06.15
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|29.01.15
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Underperform
|Credit Suisse Group
|26.02.14
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verkaufen
|Credit Suisse Group
|04.08.09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|28.07.09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton reduzieren
|Independent Research GmbH
|22.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.