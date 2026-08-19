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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

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448,90 EUR -7,30 EUR -1,60 %
STU
453,85 EUR +0,95 EUR +0,21 %
GVIE
finanzen.net zero
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 220,25 Mrd. EUR

KGV 29,51 Div. Rendite 2,02%
WKN wurde kopiert
NEU
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WKN 853292

ISIN wurde kopiert
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ISIN FR0000121014

Symbol wurde kopiert
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Symbol LVMHF

AI Analyse

Bernstein Research

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

12:16 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
Aktie in diesem Artikel
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
448,90 EUR -7,30 EUR -1,60%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Luca Solca wertete am Donnerstag aktuelle Schweizer Uhr-Exportdaten aus. Dabei hätten schwungvolle US-Ausfuhren die China-Schwäche aufgefangen. Allerdings bestünden in der Luxus-Branche weiterhin konjunkturelle Risiken. Höhere Ölpreise, Inflationsdruck und die Gefahr neuer Zollstörungen könnten einer nur langsame und schleppende Erholung nach wie vor gefährden./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 07:53 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 07:53 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
600,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
449,25 €		 Abst. Kursziel*:
33,56%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
448,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,66%
Analyst Name:
Luca Solca 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
565,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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