Rio Tinto Aktie
Marktkap. 137,54 Mrd. EURKGV 12,87 Div. Rendite 5,02%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
AI Analyse
Rio Tinto Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Rio Tinto auf "Hold" mit einem Kursziel von 7400 Pence belassen. Berichten zufolge stehe der Bergbaukonzern kurz vor dem Verkauf seiner australischen und kanadischen Strom- und Übertragungsanlagen für rund 7 Milliarden australische Dollar, was etwa 3 Prozent der Marktkapitalisierung entspreche, schrieb Liam Fitzpatrick am Dienstag. Zudem habe Rio mit den jüngsten Geschäftszahlen angekündigt, wohl noch vor Jahresende Veräußerungen im Gesamtwert von rund 5 Milliarden US-Dollar bekanntzugeben. Sollte die Infrastruktur-Transaktion ähnlich wie ein Stromdeal von Konkurrent BHP strukturiert sein und der Markt ähnlich positiv reagieren, könnten die Barerlöse vom Markt fast als "geschenktes Geld" betrachtet werden, wobei die damit verbundenen Verbindlichkeiten aus der Nettoverschuldung herausgerechnet würden./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: sergign / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rio Tinto Hold
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
74,00 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
71,81 £
|Abst. Kursziel*:
3,05%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Liam Fitzpatrick
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
75,63 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rio Tinto plc
|14:41
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|08:16
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|20.08.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:41
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|08:16
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|20.08.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.05.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|14:41
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|08:16
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG