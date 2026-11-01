Novartis Aktie
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Marktkap. 260,08 Mrd. EURKGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
AI Analyse
Novartis Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis nach einem Management-Treffen mit einem Kursziel von 130 Franken auf "Neutral" belassen. Solche Termine seien eine hervorragende Gelegenheit, um mehr Einblick in die bereits vermarkteten Medikamente und die Entwicklungs-Pipeline zu bekommen, schrieb Matthew Weston am Donnerstag. Der Tenor des Pharmakonzerns sei zuversichtlich ? mit Mittelfristprognosen, die jetzt bis 2031 reichten. Die Zielvorgaben entsprächen weitgehend den Erwartungen./rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 19:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Neutral
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
130,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
128,04 CHF
|Abst. Kursziel*:
1,53%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
123,90 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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