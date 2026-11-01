UBS AG

Novartis Neutral

09:56 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis nach einem Management-Treffen mit einem Kursziel von 130 Franken auf "Neutral" belassen. Solche Termine seien eine hervorragende Gelegenheit, um mehr Einblick in die bereits vermarkteten Medikamente und die Entwicklungs-Pipeline zu bekommen, schrieb Matthew Weston am Donnerstag. Der Tenor des Pharmakonzerns sei zuversichtlich ? mit Mittelfristprognosen, die jetzt bis 2031 reichten. Die Zielvorgaben entsprächen weitgehend den Erwartungen./rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 19:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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