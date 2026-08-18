Novartis Aktie
Marktkap. 240,41 Mrd. EURKGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
AI Analyse
Novartis Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 140 Franken auf "Buy" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten von Medikamenten./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Buy
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
140,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
125,76 CHF
|Abst. Kursziel*:
11,32%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
125,57 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
11,50%
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
123,10 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novartis AG
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|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Novartis Halten
|DZ BANK
|11:01
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Novartis Halten
|DZ BANK
|22.07.26
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Novartis Neutral
|UBS AG