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Symbol NVSEF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

Novartis Buy

11:01 Uhr
Novartis Buy
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
133,56 EUR 0,16 EUR 0,12%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 140 Franken auf "Buy" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten von Medikamenten./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Buy

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
140,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
125,76 CHF		 Abst. Kursziel*:
11,32%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
125,57 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
11,50%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
123,10 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

11:01 Novartis Buy Deutsche Bank AG
10.08.26 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.07.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Novartis Halten DZ BANK
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