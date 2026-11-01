Stellantis Aktie
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Marktkap. 9,63 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
AI Analyse
Stellantis Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 4,50 Euro auf "Neutral" belassen. Im Pkw-Einzelhandel in China sei der Absatz in der ersten Novemberhälfte auf Jahressicht um ein Viertel zurückgegangen, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag. Im Großhandel sei der Rückgang fast genauso stark gewesen. Es gebe keine Zeichen einer Verbesserung, selbst mit Blick auf eine niedrigere Vergleichsbasis nicht. Der chinesische Absatzmarkt bleibe eine Herausforderung. Für die Aktienkurse der Branche sei das tendenziell negativ./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Stellantis Neutral
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
4,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
3,31 €
|Abst. Kursziel*:
36,14%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
3,29 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,92%
|
Analyst Name:
Patrick Hummel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,68 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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