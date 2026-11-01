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Marktkap. 253,88 Mio. EURKGV 23,60 Div. Rendite 0,00%
WKN A1MMCC
ISIN DE000A1MMCC8
Symbol MEDOF
AI Analyse
Medios Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Medios angesichts des Starts eines Aktienrückkaufprogramms mit einem Kursziel auf "Buy" von 15 Euro belassen. Analyst Michael Kuhn sprach am Donnerstag mit Blick auf die aktuelle Bewertung der Aktien des Berliner Pharmaunternehmens von einem sinnvollen Schritt./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Medios AG
Zusammenfassung: Medios Buy
|Unternehmen:
Medios AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
15,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
11,22 €
|Abst. Kursziel*:
33,69%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
10,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,41%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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