Deutsche Bank AG

Medios Buy

09:41 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Medios angesichts des Starts eines Aktienrückkaufprogramms mit einem Kursziel auf "Buy" von 15 Euro belassen. Analyst Michael Kuhn sprach am Donnerstag mit Blick auf die aktuelle Bewertung der Aktien des Berliner Pharmaunternehmens von einem sinnvollen Schritt./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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