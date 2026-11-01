Continental Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 14,2 Mrd. EURDiv. Rendite 3,97%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
AI Analyse
Continental Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Outperform" belassen. Nach den jüngsten Kursgewinnen europäischer Reifenhersteller zögen nun Wolken am Himmel auf, schrieb Harry Martin am Donnerstag zur Branche. Die Kosteninflation dürfte die Unternehmen hart treffen, der Kampf um die Preise dürfte mithin härter werden. Zudem gebe es erste Anzeichen dafür, dass die Produktionskapazitäten die Nachfrage übersteigen könnten. Bei seinem Favoriten Continental und auch bei Pirelli seien aber die Rückschlagsrisiken überschaubar./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 05:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 05:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Continental
Zusammenfassung: Continental Outperform
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
82,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
71,68 €
|Abst. Kursziel*:
14,40%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
72,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,92%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
81,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Continental AG
|08:51
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Continental Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:51
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Continental Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:51
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Continental Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research