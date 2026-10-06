ASOS Aktie
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Marktkap. 716,66 Mio. EURKGV 10,06 Div. Rendite 0,00%
WKN 912703
ISIN GB0030927254
Symbol ASOMF
ASOS Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Asos nach den Anfang November vorgelegten Geschäftsjahreszahlen auf 500 Pence verdoppelt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Yashraj Rajani begründete dies am Dienstag mit der verbesserten Kapitalstruktur des britischen Online-Händlers. Ansonsten schrieb er, dass in der letzten Phase des Turnarounds von Asos eine Erholung des Umsatzes und eine Wende beim freien Cashflow (FCF) erforderlich seien./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 15:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LMWH / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ASOS Neutral
|Unternehmen:
ASOS plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
5,00 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
5,83 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Yashraj Rajani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,17 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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