Schneider Electric Aktie
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Marktkap. 142,23 Mrd. EURKGV 31,72 Div. Rendite 1,79%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
AI Analyse
Schneider Electric Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric nach einer Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Outperform" belassen. Dort hätten die Franzosen nochmals den Mehrwert der Übernahme des Industriesoftware-Entwicklers PTC bekräftigt, schrieb Mark Fielding in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Dieser habe ein gutes Finanzprofil, die Überlappungen der jeweiligen Portfolios seien gut und beide Unternehmen verfolgten mit ihrem Geschäftsmodell einen ökosystemagnostischen Ansatz./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 18:40 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 18:40 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Schneider Electric Outperform
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
320,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
237,45 €
|Abst. Kursziel*:
34,77%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
240,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,06%
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
334,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|06.10.26
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