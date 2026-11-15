Bernstein Research

ASML NV Outperform

13:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2500 Euro auf "Outperform" belassen. Bislang sei keine Korrektur in Sicht, schrieb Stacy Rasgon am Montag zu weltweiten Halbleiterausrüstern. Wegen weiter steigender Investitionen in China und anderen Regionen der Welt, insbesondere in den Bereichen Logik/Auftragsfertigung (Foundry) sowie DRAM, hob er seine Prognosen für den Wafer-Fab-Equipment-Markt von 2026 bis 2028 an. Unter den europäischen Zulieferern der Halbleiterindustrie ist ASML sein "Top Pick"./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 16:57 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML