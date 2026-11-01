SpaceX Aktie
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Marktkap. 1,71 Bio. EUR
WKN A42D4F
ISIN US84615Q1031
Symbol SPCX
AI Analyse
SpaceX Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für SpaceX beim fairen Aktienwert von 125 US-Dollar auf "Verkaufen" belassen. "SpaceX ist beim Starship dem Ziel eines vollständig wiederverwendbaren Raketensystems einen bedeutenden Schritt nähergekommen", schrieb Markus Leistner am Montag nach dem erfolgreichen Flug Nummer 15. Aber gleichzeitig nehme der Kapitalbedarf im KI-Bereich "gigantische Ausmaße" an. Aus diesem Grund und wegen der hohen Bewertung rät der Experte weiter zum Verkauf./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 14:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 14:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thrive Studios ID / Shutterstock.com
Zusammenfassung: SpaceX Verkaufen
|Unternehmen:
SpaceX
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Verkaufen
|Kurs*:
$ 139,11
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Verkaufen
|Kurs aktuell:
$ 138,44
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Markus Leistner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 284,71
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|DZ BANK
|13:36
|SpaceX Buy
|UBS AG
|13:31
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|08:41
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|09.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|13:36
|SpaceX Buy
|UBS AG
|13:31
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|08:41
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|09.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
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|SpaceX Verkaufen
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