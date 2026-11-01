DAX 26.266 +1,7%ESt50 6.290 +1,9%MSCI World 4.844 +2,2%Top 10 Crypto 9,7630 -2,4%Nas 25.229 +2,6%Bitcoin 66.758 -0,5%Euro 1,1205 +0,5%Öl 93,84 -4,6%Gold 4.109 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

SpaceX Aktie

Kaufen
Verkaufen
SpaceX Aktien-Sparplan
126,56 EUR +5,84 EUR +4,84 %
STU
141,95 USD +7,80 USD +5,81 %
BTT
Erwachsen handeln.

Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).

Smartphone
Jetzt loslegen
Direkt handeln

Marktkap. 1,63 Bio. EUR

WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A42D4F

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US84615Q1031

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SPCX

AI Analyse

Deutsche Bank AG

SpaceX Buy

17:21 Uhr
SpaceX Buy
Aktie in diesem Artikel
SpaceX
126,56 EUR 5,84 EUR 4,84%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Nach Aussagen von Unternehmenschef Elon Musk habe er seine kurzfristigen Schätzungen für den Raumfahrt- und KI-Konzern erneut angehoben, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er rechnet nun mit einem höheren Geschäftsbeitrag des Cloudgeschäfts sowie nach den Zwischenwahlen für den US-Kongress mit einer günstigeren Entwicklung der Preise als bisher./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 09:33 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thrive Studios ID / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SpaceX Buy

Unternehmen:
SpaceX		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
$ 250,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 142,17		 Abst. Kursziel*:
75,85%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 141,95		 Abst. Kursziel aktuell:
76,12%
Analyst Name:
Edison Yu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 284,71

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SpaceX

17:21 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
21.10.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
21.10.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu SpaceX

Finanzen.net plus Politik und Lockup im Fokus SpaceX-Aktie zeitweise unter Ausgabepreis: Nach den Midterms folgt die nächste Hürde - Binance-Chef bleibt bullish SpaceX-Aktie zeitweise unter Ausgabepreis: Nach den Midterms folgt die nächste Hürde - Binance-Chef bleibt bullish
Finanzen.net SpaceX Aktie News: SpaceX gewinnt am Nachmittag kräftig
Finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Finanzen.net US-Aktien per App: Indiens Anleger kaufen NVIDIA, Apple, SpaceX und Co.
Finanzen.net SpaceX-Aktie auf der US-1-Liste: Was der BofA-Stempel wirklich aussagt
Finanzen.net Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 steigt zum Ende des Freitagshandels
dpa-afx Tesla-Aktie steigt: Musk kündigt Ende der Cybertruck-Fertigung in Texas an
Finanzen.net SpaceX Aktie News: SpaceX gewinnt am Freitagabend kräftig
dpa-afx Tesla- und SpaceX-Aktien belastet: Wachsende Sorge vor Behörden-Eingriffen sorgen für Kursrutsch
RSS Feed
SpaceX zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.