DAX 26.089 +1,0%ESt50 6.247 +1,3%MSCI World 4.758 +0,4%Top 10 Crypto 9,8055 -1,9%Nas 24.579 +1,1%Bitcoin 66.631 -0,7%Euro 1,1189 +0,4%Öl 95,15 -3,2%Gold 4.113 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

GEA Aktie

Kaufen
Verkaufen
GEA Aktien-Sparplan
69,70 EUR +0,85 EUR +1,23 %
STU
Erwachsen handeln.

Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).

Smartphone
Jetzt loslegen
Direkt handeln

Marktkap. 11,29 Mrd. EUR

KGV 22,77 Div. Rendite 2,25%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 660200

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006602006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GEAGF

AI Analyse

UBS AG

GEA Buy

12:11 Uhr
GEA Buy
Aktie in diesem Artikel
GEA
69,70 EUR 0,85 EUR 1,23%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Die Auftragssituation sei durch die Bank stark, schrieb Sven Weier am Montag zu den Zahlen des Anlagenbauers für das abgelaufene Quartal./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA

Zusammenfassung: GEA Buy

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
68,15 €		 Abst. Kursziel*:
8,58%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
69,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,17%
Analyst Name:
Sven Weier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
71,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GEA

12:11 GEA Buy UBS AG
11:56 GEA Market-Perform Bernstein Research
11:36 GEA Outperform RBC Capital Markets
09:31 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 GEA Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu GEA

Dow Jones Ziele stehen GEA-Aktie fest: Anlagenbauer steigert Umsatz und Auftragseingang im dritten Quartal GEA-Aktie fest: Anlagenbauer steigert Umsatz und Auftragseingang im dritten Quartal
Finanzen.net GEA-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Buy
Finanzen.net GEA Aktie News: GEA reagiert am Montagmittag positiv
Finanzen.net Outperform für GEA-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Gea trotzt mäßigen Zahlen - Stabilisierung nach Gewinnmitnahmen
Finanzen.net DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor 5 Jahren eingefahren
Finanzen.net GEA-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Neutral ein
dpa-afx ROUNDUP: Anlagenbauer Gea wächst weniger stark als erwartet - Ausblick bestätigt
Finanzen.net GEA Aktie News: GEA büßt am Montagvormittag ein
RSS Feed
GEA zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.