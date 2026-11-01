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RBC Capital Markets

Eni Sector Perform

12:01 Uhr
Eni Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Eni S.p.A.
24,88 EUR -0,03 EUR -0,10%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Eni von 28 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die starke Entwicklung der Produktion dürfte sich fortsetzen, schrieb Biraj Borkhataria in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er sieht daher mittelfristig das Potenzial, dass der Ölkonzern deutlich stärker wächst, als es die kommunizierten Ziele vorsehen. Aktienseitig müsse dies allerdings mit der Bewertung abgewogen werden./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 18:24 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Sector Perform

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
24,86 €		 Abst. Kursziel*:
28,72%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
24,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,62%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.