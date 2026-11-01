Eni Aktie
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Marktkap. 73,01 Mrd. EURKGV 20,59 Div. Rendite 6,51%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
AI Analyse
Eni Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Eni von 28 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die starke Entwicklung der Produktion dürfte sich fortsetzen, schrieb Biraj Borkhataria in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er sieht daher mittelfristig das Potenzial, dass der Ölkonzern deutlich stärker wächst, als es die kommunizierten Ziele vorsehen. Aktienseitig müsse dies allerdings mit der Bewertung abgewogen werden./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 18:24 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Eni Sector Perform
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
24,86 €
|Abst. Kursziel*:
28,72%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
24,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,62%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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