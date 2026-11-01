GEA Aktie
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Marktkap. 11,29 Mrd. EURKGV 22,77 Div. Rendite 2,25%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
AI Analyse
GEA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea nach Zahlen mit einem Kursziel von 76 Euro auf "Outperform" belassen. Die Auftragsentwicklung bei dem Maschinenbauer habe im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Sebastian Kuenne am Montag. Der berichtete Gewinn je Aktie habe allerdings wegen Effekten der Restrukturierung die Erwartungen verfehlt./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 03:10 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 03:10 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GEA
Zusammenfassung: GEA Outperform
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
76,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
68,15 €
|Abst. Kursziel*:
11,52%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
69,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,88%
|
Analyst Name:
Sebastian Kuenne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
71,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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