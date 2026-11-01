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RBC Capital Markets

GEA Outperform

11:36 Uhr
GEA Outperform
Aktie in diesem Artikel
GEA
69,80 EUR 0,95 EUR 1,38%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea nach Zahlen mit einem Kursziel von 76 Euro auf "Outperform" belassen. Die Auftragsentwicklung bei dem Maschinenbauer habe im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Sebastian Kuenne am Montag. Der berichtete Gewinn je Aktie habe allerdings wegen Effekten der Restrukturierung die Erwartungen verfehlt./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 03:10 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 03:10 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA

Zusammenfassung: GEA Outperform

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
76,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
68,15 €		 Abst. Kursziel*:
11,52%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
69,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,88%
Analyst Name:
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
71,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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