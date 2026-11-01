Bernstein Research

Siemens Energy Outperform

08:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Alasdair Leslie legte am Freitag die Punkte dar, auf die er beim bevorstehenden "Mini-Kapitalmarkttag" des Energietechnikkonzerns achten will. Nach schwacher Kursentwicklung könnten neue Ziele und ein Strategie-Update der Aktie einen "willkommenen Adrenalinstoß" geben. Der Experte hat unter anderem Ziele für das Jahr 2030 auf seinem Zettel./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 20:07 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG