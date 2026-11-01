Siemens Energy Aktie
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Marktkap. 99,7 Mrd. EURKGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
AI Analyse
Siemens Energy Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Alasdair Leslie legte am Freitag die Punkte dar, auf die er beim bevorstehenden "Mini-Kapitalmarkttag" des Energietechnikkonzerns achten will. Nach schwacher Kursentwicklung könnten neue Ziele und ein Strategie-Update der Aktie einen "willkommenen Adrenalinstoß" geben. Der Experte hat unter anderem Ziele für das Jahr 2030 auf seinem Zettel./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 20:07 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Outperform
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
210,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
116,80 €
|Abst. Kursziel*:
79,79%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
118,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
76,68%
|
Analyst Name:
Alasdair Leslie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
203,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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