DAX 25.712 -2,3%ESt50 6.136 -1,5%MSCI World 4.724 -0,8%Top 10 Crypto 10,07 -5,4%Nas 24.315 -5,5%Bitcoin 67.947 +0,5%Euro 1,1168 -0,5%Öl 97,79 -0,5%Gold 4.059 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

LANXESS Aktie

Kaufen
Verkaufen
LANXESS Aktien-Sparplan
13,33 EUR +0,44 EUR +3,41 %
STU
Erwachsen handeln.

Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).

Smartphone
Jetzt loslegen
Direkt handeln

Marktkap. 1,06 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 547040

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005470405

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LNXSF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

LANXESS Hold

13:46 Uhr
LANXESS Hold
Aktie in diesem Artikel
LANXESS AG
13,33 EUR 0,44 EUR 3,41%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Hold" belassen. Im Vergleich zu den Sorgen der Investoren seien die Resultate des Chemiekonzerns recht "Ok" gewesen, schrieb Tristan Lamotte in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LANXESS

Zusammenfassung: LANXESS Hold

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
13,36 €		 Abst. Kursziel*:
-2,69%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
13,33 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,48%
Analyst Name:
Tristan Lamotte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,76 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LANXESS AG

13:46 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
05.11.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.11.26 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
29.09.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 LANXESS Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu LANXESS AG

dpa-afx Zuwächse in Q3 LANXESS-Aktie deutlich höher: Konzern wird für 2026 etwas zuversichtlicher – Nachfrage erholt sich noch nicht nachhaltig LANXESS-Aktie deutlich höher: Konzern wird für 2026 etwas zuversichtlicher – Nachfrage erholt sich noch nicht nachhaltig
Finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: MDAX fällt am Freitagmittag
Finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS zeigt sich am Mittag fester
Finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS am Vormittag verlustreich
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Lanxess-Kurssprung nach Zahlen lässt nach - 'Short Squeeze'
Finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge
dpa-afx ROUNDUP 2: Lanxess hält sich besser als befürchtet - Aktie im Plus
Finanzen.net LANXESS Aktie News: Bullen treiben LANXESS am Nachmittag an
Finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Nachmittag
RSS Feed
LANXESS AG zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.