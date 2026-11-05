LANXESS Aktie
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Marktkap. 1,06 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
AI Analyse
LANXESS Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Hold" belassen. Im Vergleich zu den Sorgen der Investoren seien die Resultate des Chemiekonzerns recht "Ok" gewesen, schrieb Tristan Lamotte in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LANXESS
Zusammenfassung: LANXESS Hold
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
13,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
13,36 €
|Abst. Kursziel*:
-2,69%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
13,33 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,48%
|
Analyst Name:
Tristan Lamotte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,76 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LANXESS AG
|13:46
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|13:46
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|05.11.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|25.09.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:46
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.