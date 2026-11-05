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Symbol BPAQF

AI Analyse

UBS AG

BP Buy

12:56 Uhr
BP Buy
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 725 Pence auf "Buy" belassen. Selbst nach dem deutlichen Rückgang der Öl- und Gaspreise in der laufenden Woche seien die kurzfristigen Risiken für die Konsensschätzungen ausgewogen, schrieb Analyst Henri Patricot am Donnerstag. Er sieht selbst etwas Luft nach oben für seine eigenen Schätzungen. Er favorisiert weiterhin Unternehmen mit einem attraktiven Portfolio im Bereich der Erkundung und Förderung von Öl und Gas. Dazu zählt er in Europa Total, Eni und BP und in den USA ExxonMobil und Chevron./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 10:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 10:41 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Buy

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
7,25 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
5,54 £		 Abst. Kursziel*:
30,94%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Henri Patricot 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,94 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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