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AI Analyse

Bernstein Research

Ryanair Outperform

11:31 Uhr
Ryanair Outperform
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
25,41 EUR 0,48 EUR 1,93%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Outperform" belassen. Der Billigflieger habe am Montag mitgeteilt, dass die Ticketpreise wohl nicht ausreichen dürften, um den 2027 erwarteten Anstieg der Treibstoffkosten zu decken, schrieb Alex Irving am Donnerstag. Tags darauf sei dann der Triumph der US-Demokraten gekommen und dies habe die Erwartungskurve etwas gemildert. Der Kurs der Aktie spiegle dauerhaft hohe Kerosinkosten und eine unzureichende Kapazitätsreaktion der Fluggesellschaften wider./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 14:14 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Outperform

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
24,37 €		 Abst. Kursziel*:
23,10%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
25,41 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,06%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,31 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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