Ferrari Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 59,73 Mrd. EURKGV 35,55 Div. Rendite 1,13%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
AI Analyse
Ferrari Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die in US-Dollar bewerteten Ferrari-Aktien mit "Outperform" wieder in die Bewertung aufgenommen. Analyst Harry Martin nannte für sie in seiner am Donnerstag vorliegenden Studie ein Ziel von 490 Dollar. Wie er schrieb, sei der Sportwagenbauer ein einzigartiges Unternehmen mit Luxus- und Technologie-Charakter. Dies sei hinlänglich bekannt, doch offen sei, welchen Multiplikator dies verdiene. Seiner Einschätzung nach ist ein Bewertungsaufschlag gegenüber dem Luxussektor gerechtfertigter denn je./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tiago Hora / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ferrari Outperform
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
490,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
374,15 €
|Abst. Kursziel*:
30,96%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
375,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,35%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
382,32 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ferrari N.V.
|19:41
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|Ferrari Buy
|UBS AG
|04.11.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|19:41
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|Ferrari Buy
|UBS AG
|04.11.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|19:41
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|Ferrari Buy
|UBS AG
|04.11.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.