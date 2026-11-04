Diageo Aktie
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Marktkap. 47,01 Mrd. EURKGV 26,16 Div. Rendite 2,47%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
AI Analyse
Diageo Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Diageo nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal 2026/27 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1850 Pence belassen. Das Wachstum liege leicht über der Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr des Spirituosenherstellers, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der einzige negative Faktor sei der Umsatzrückgang der Biermarke Guinness in Großbritannien und Irland, der teilweise auf witterungsbedingte Faktoren und Wettbewerbsdruck zurückzuführen sei./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Neutral
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
18,50 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
22,29 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Sanjeet Aujla
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,53 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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