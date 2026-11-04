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Symbol DGEAF

AI Analyse

UBS AG

Diageo Neutral

14:36 Uhr
Diageo Neutral
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Diageo nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal 2026/27 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1850 Pence belassen. Das Wachstum liege leicht über der Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr des Spirituosenherstellers, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der einzige negative Faktor sei der Umsatzrückgang der Biermarke Guinness in Großbritannien und Irland, der teilweise auf witterungsbedingte Faktoren und Wettbewerbsdruck zurückzuführen sei./ck/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Neutral

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
18,50 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
22,29 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,53 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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14:36 Diageo Neutral UBS AG
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